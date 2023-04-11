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Türkiye
İHA 11.04.2023 09:04

Ankara'da otobüs şoförü, tartıştığı sürücünün aracını sürükledi

Ankara'da, belediye otobüsü sürücüsü, trafikte tartıştığı sürücünün aracını metrelerce sürükledi.

İddiaya göre, Ankara'nın Mamak ilçesine bağlı Gülveren Mahallesi'nde, Mustafa Kaya, trafikte belediye otobüsü sürücüsü ile tartıştı.

Yaşanan tartışmada otobüs şoförü, yolcuları indirdikten sonra sürücüsü ile tartıştığı aracı otobüsle metrelerce sürükledi. Olayda yaralanan olmadı.

Otobüs şoförünün camı indirerek otomobildeki şoföre yumruk attığı da iddia edildi.

Kaya, şunları söyledi:

"Işıklarda bekliyorduk. Önümdeki bir aracın arka kısmı şeridin dışına çıkmış. Işık yandı, bu araç ilerlemeyince ben de sağ şeride geçtim. Otobüs şoförü korna çaldı. Ben de 'Kusura bakma' dedim. Ben hareket etmeye başlayacağım sıra otobüsü önüme kırdı ve durdurdu. Bundan sonra otobüsü ışıklarda yakaladım. Tartışma bundan sonra başladı. 'İçeride can taşıyorsun, ne yapıyorsun?' dedim. Aracın camını indirdi yumruk attı bana, sonra camı kapatıp bastı gitti. Ben de sinirlendim otobüsün önüne geçtim ve otobüsün önünde durdum. Sonra şoför otobüsü hareket ettirdi, bana vurdu. Bu otobüsteki yolcuları indirdi, benim aracım da otobüsün önündeydi, şoföre 'ne yapıyorsun' demeden otobüsü araca çarpıtarak 100 metre sürükledi. Sonra kapıları kilitledi ve içeriden de çıkmadı."

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