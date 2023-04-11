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Türkiye
DHA 11.04.2023 08:52

Manisa ve İzmir'de suç örgütü operasyonu: 38 gözaltı

Manisa ve İzmir'de suç örgütüne yönelik 53 ayrı adrese yapılan eş zamanlı baskınlarda 38 şüpheli gözaltına alındı.

Manisa ve İzmir'de suç örgütü operasyonu: 38 gözaltı

Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada jandarma ekipleri, suç örgütüne yönelik çalışma yaptı.

5 ay süren takibin ardından 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'örgütlü olarak nitelikli dolandırıcılık', 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme', 'resmi belgede sahtecilik' ve 'rüşvet' suçlarını işlediği tespit edilen şüpheliler belirlendi.

Harekete geçen jandarma, Manisa ve İzmir'de operasyon düzenledi.

53 ayrı adrese gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda 38 şüpheli, gözaltına alındı. 7 şüpheliyi yakalamak içinse çalışmalar sürüyor.

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