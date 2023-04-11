Çok Bulutlu 6.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Yaşam
AA 11.04.2023 03:16

Diorama sanatıyla film sahnelerini canlandırıyorlar

Ankara'da bir anın üç boyutlu modellenmesi olarak tanımlanan "diorama" sanatını icra eden baba oğul evlerini maketlerle donattı.

Diorama adı verilen gerçek veya kurgu bir olayın, anın veya hikayenin ışık oyunlarının da yardımıyla üç boyutlu modellenmesi çalışmaları yapan 43 yaşındaki Murat Can, yaptıkları maketleri anlattı.

Murat Can, oğlu 16 yaşındaki Ediz Can'ın ders çalışmasını teşvik etmek amacıyla 8 yıl önce bir maket hediye ettiğini, oğlunun maketlere ilgi duyması üzerine birlikte diorama sanatını araştırmaya başladıklarını söyledi.

Bu sanat hakkında bilgi edindiklerini dile getiren Can, evlerinin bir odasını atölye haline getirdiklerini ve birlikte çalışmaya başladıklarını ifade etti.

Diorama sanatıyla film sahnelerini canlandırıyorlar

3 binin üzerinde maket yaptı

8 yılda 3 binin üzerinde maket yaptıklarını dile getiren Can, bu sanatı oğluyla icra ederek ortak paylaşımda bulunduklarını, bunun kendisini mutlu ettiğini belirtti.

Murat Can, çalışmaya başladıklarında çevrelerindeki bazı kişilerin, "Oyuncakla mı oynuyorsun?", "Ne gerek var" gibi tepkiler verdiğini ancak şu anda aynı kişilerin kendilerinden maket yapmalarını istediğini aktardı.

Diorama sanatıyla film sahnelerini canlandırıyorlar

Bir maketin tamamlanmasının ortalama 30 gün sürdüğünü ve milli savunma sanayi ürünlerini de yaptıklarını kaydeden Can, "Milli muharip uçak var, çalıştığım yerde idarecimden aldım. Onu uçarken yapmak istedim ve yaptım. Piste çıkmadan önce yapmıştım onu. Bayraktar'ı yaptım, bir düşman unsuruna atış yaparken onu canlandırdım. Arka tarafta Bayraktar'ın kontrol ünitelerini yaptım. Milli bir şeyleri yapmak daha da onur verici hoşuma giden şeyler." diye konuştu.

Diorama sanatıyla film sahnelerini canlandırıyorlar

Odasının her köşesinde bir film sahnesinin maketi var

Babasıyla evlerindeki atölyede çalışan Ediz Can da genellikle film sahneleri üzerine yoğunlaştığını, maket yapımından mutluluk duyduğunu ifade etti.

Diorama sanatıyla film sahnelerini canlandırıyorlar

Odasının her köşesinde, bilim kurgu, aksiyon ve korku filmleri ile video oyunlarından bazı sahnelerin maketi bulunan Ediz Can, sosyal medyada "Diorama Sanat" hesabından maketlerin yapım süreçlerine ilişkin paylaşımlar yaptıklarını da dile getirdi.

ETİKETLER
Ankara Sinema
Sıradaki Haber
Birgi ve Bademli'nin asırlık camileri kendine hayran bırakıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
03:54
İstanbul Valisi Yerlikaya emniyet teşkilatı ile iftarda buluştu
03:47
Beyaz Saray: Gizli askeri belgelerin bazılarının içerikleri değiştirildi
03:44
İsrail'de Netanyahu karşıtı gösteriler devam ediyor
02:53
Biden acil durumu sona erdiren yasa tasarısını onayladı
02:00
Çorum'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
01:53
Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
FOTO FOKUS
Diorama sanatıyla film sahnelerini canlandırıyorlar
Diorama sanatıyla film sahnelerini canlandırıyorlar
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ