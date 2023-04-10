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Yaşam
TRT Haber 10.04.2023 13:00

Birgi ve Bademli'nin asırlık camileri kendine hayran bırakıyor

İzmir'in Ödemiş ilçesindeki tarihî Birgi ve Bademli mahalleleri, doğasıyla olduğu kadar camileriyle de ön plana çıkıyor. TRT Haber ekibi asırlık yapıların öyküsünü sizler için derledi.

Bademli'deki Kılcızade Mehmet Ağa Camii süslemeleri ile klasik Osmanlı mimarisinden ayrılıyor. Caminin duvarlarındaki resim tasvirleri Batı tarzı mimarî süslemenin Anadolu'daki seçkin örneklerinden.

Caminin giriş kısmında göze çarpan Mekke ve Medine tasvirleri ise kutsal topraklara duyulan özlemi ifade ediyor.

18'inci yüzyılda inşa edilen Hayrettin Efendi Camii de Bademli'nin diğer bir tarihî değeri.

Birgi, Batı Anadolu'daki en eski camilere ev sahipliği yapıyor. Beylikler döneminde inşa edilen Ulu Cami, çiniyle kaplı minaresiyle dikkati çekiyor.

6 asırlık Karaoğlu Camii ile 5 asırlık Derviş Ağa Camii ise Osmanlı döneminin Birgi'deki mührü kabul ediliyor.

Haber: Bahar Toprak
Kamera: Yusuf Beşli

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