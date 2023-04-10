Birgi ve Bademli'nin asırlık camileri kendine hayran bırakıyor

Bademli'deki Kılcızade Mehmet Ağa Camii süslemeleri ile klasik Osmanlı mimarisinden ayrılıyor. Caminin duvarlarındaki resim tasvirleri Batı tarzı mimarî süslemenin Anadolu'daki seçkin örneklerinden.

Caminin giriş kısmında göze çarpan Mekke ve Medine tasvirleri ise kutsal topraklara duyulan özlemi ifade ediyor.

18'inci yüzyılda inşa edilen Hayrettin Efendi Camii de Bademli'nin diğer bir tarihî değeri.

Birgi, Batı Anadolu'daki en eski camilere ev sahipliği yapıyor. Beylikler döneminde inşa edilen Ulu Cami, çiniyle kaplı minaresiyle dikkati çekiyor.

6 asırlık Karaoğlu Camii ile 5 asırlık Derviş Ağa Camii ise Osmanlı döneminin Birgi'deki mührü kabul ediliyor.

Haber: Bahar Toprak

Kamera: Yusuf Beşli