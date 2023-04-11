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Türkiye
AA 11.04.2023 09:08

İstanbul'un iki yakasında uydu kentler kuruluyor

İstanbul'daki 1,5 milyon riskli konutun 500 bini olduğu yerde dönüştürülecek. 500 bin konut için Anadolu ve Avrupa Yakası'nda uydu kentler planlanıyor. Yeni kurulacak uydu kentler için 22 Nisan'da temel atılacak.

İstanbul'un iki yakasında uydu kentler kuruluyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. 

Buradaki konuşmasında İstanbul'a ilave bir nüfus getirilmemesi gerektiğini vurgulayan Kurum, "İstanbul'u, hizmet, finans, kültür ve sanatın şehri haline getirmek zorundayız. Kısmi sanayi de olacak ama bacalı sanayi değil teknolojik. Sayın Cumhurbaşkanımızla Ataşehir'de finans merkezini açacağız. 2,5 milyon metrekare alanı var. 50 bin kişi istihdam edilecek" dedi.

10 bin konutun temeli atılıyor

Bakan Kurum, İstanbul'daki 1,5 milyon riskli konutun 500 binini olduğu yerde dönüştüreceklerini söyleyerek şöyle devam etti:

"Kalan 500 bin konutumuz için Anadolu ve Avrupa Yakası'nda uydu kentler planlıyoruz. 10 bin konutun temelini bu ayın 22'sinde Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifi ile atacağız. İstanbul'u kaderine terk edemeyiz. Ehliyetsiz, liyakatsiz insanlara terk edemeyiz. İmar barışı çıkarmak gibi gündemimiz yok. İstanbul'u hep birlikte yeniden inşa etmemiz lazım. İnşallah 14 Mayıs'ta zaferimizi kazanacağız. Milletimizin refahına odaklanacağız. Gelecek kaygısı çekmeden, sadece milletimizin geleceğinin kaygısı için mücadele edeceğiz."

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