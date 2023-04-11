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Türkiye
TRT Haber 11.04.2023 09:36

Deprem bölgesinde kuvvetli yağış bekleniyor

Deprem bölgesindeki illerin de aralarında bulunduğu 21 ilde beklenen kuvvetli yağış nedeniyle "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

Deprem bölgesinde kuvvetli yağış bekleniyor
[Fotograf: AA]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun doğusunun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların, Doğu Anadolu’nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Kırklareli, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum ve Ağrı çevreleri ile Balıkesir ve Bursa'nın kuzey kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. 

Türkiye geneli 3 günlük hava durumu bilgileri
Türkiye geneli 3 günlük hava durumu bilgileri

Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneyi ile Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığı Güneydoğu Anadolu'da 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Deprem bölgesinde kuvvetli yağış bekleniyor

21 il için "sarı" kodlu uyarı

Kuvvetli yağış beklenen, Adıyaman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Siirt, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Batman, Şırnak, Kilis, Osmaniye için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

Deprem bölgesi hava durumu:

Deprem bölgesinde kuvvetli yağış bekleniyor

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