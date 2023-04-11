Deprem bölgesinde kuvvetli yağış bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun doğusunun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların, Doğu Anadolu’nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Kırklareli, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum ve Ağrı çevreleri ile Balıkesir ve Bursa'nın kuzey kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneyi ile Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığı Güneydoğu Anadolu'da 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

21 il için "sarı" kodlu uyarı

Kuvvetli yağış beklenen, Adıyaman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Siirt, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Batman, Şırnak, Kilis, Osmaniye için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

Deprem bölgesi hava durumu: