Elazığ'ın Sivrice ilçesindeki Hazar Gölü’nde 1890’lı yıllarda oluşan depremle beraber sular altında kaldığı tahmin edilen ve geçmişi binlerce yıl öncesine dayanan batık şehrin bir çok dönemin izlerini barındırdığı biliniyor.

Dünya Mirası Geçici Listesi'ne kabulü için UNESCO’ya da daha önce başvurusu yapılan batık şehrin görünen kısmı suların yükselmesiyle yüzeyden görünmeyecek hale gelirken, kuş bakışıyla ancak fark edilir hale geldi.

Daha önce su seviyesinin düşmesiyle ortaya çıkan 1,5 kilometrelik kale surları da su seviyesi yükselmesiyle tamamen kayboldu. Gölde bulunan Tavşanlı Adası'nın da büyük bir bölümü sular altında kaldı.

Geçtiğimiz yıl da Sivrice'de Hazar Gölü'ne geldiğini anımsatan turist Nurullah Ersöz, "Batık şehrin surları hemen hemen görünüyordu. Ama bu yıl geldiğimizde gördüm ki Batık Şehir’in surları artık görünmüyor." dedi.

Yöre sakinlerinden İlyas Özker ise, "Geçen yıl yağışlar olmadığı için su seviyesi minimum düzeye inince haliyle batık şehir yukarılarda kaldı. Duvarları falan hep görünüyordu. Bu sene malum yağışların çok olmasıyla su seviyesi yükseldi. Yükselince ada biraz daha küçülmeye başladı." ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA