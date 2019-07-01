Kerpe'de faaliyet gösteren Deniz Yıldızları Spor Kulübü eğitmenleri ve üyeleri, tarihi Ceneviz liman mendireği bölgesine dalış yaptı.

Dalgıçlar, dalışın sonunda su altında Türk bayrakları açtı.

Kulübün dalış eğitmeni Sedat Türkmen, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın her yıl 1 Temmuz'da çeşitli etkinliklerle kutlandığını anımsatarak, kendilerinin de bayramı su altında Türk bayrakları açarak kutladıklarını söyledi.

Türkmen, "Ay yıldızlı bayrağımızı, mavi sularımızın derinliklerinde dalgalandırdık. Bu bizi hem onurlandırdı hem gururlandırdı hem de bayramımızı kutladık" dedi.

Kaynak: AA