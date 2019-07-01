Selçuklu İlçesi Dr. Halil Ürün Caddesinde denetleme yapan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin dur ihtarına uymayan 68 FL 022 plakalı otomobil takibe alındı.

Sol ön lastiği patlayan otomobil kaçmayı sürdürdü. Şüpheli araç, yaklaşık 50 kilometrelik takibin ardından Sancak Mahallesi Dönerli Sokak’ta yakalandı.

Polis, otomobil sürücüsünü gözaltına alabilmek için biber gazı kullandı. Biber gazının etkisiyle gözleri yanan şüphelinin ricası üzerine bir sivil polis cami şadırvanında sürücünün yüzünü yıkadı.

Otomobil sürücüsüne vatandaşlar da tepki gösterdi. Sürücüye alkollü ve ehliyetsiz araç kullanmak, dur ikazına uymamak, trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek, makas atmak suçlarından 11 bin lira idari para cezası kesildi.

Trafikten men edilen otomobil çekiciyle otoparka gönderildi.

Kaynak: TRT Haber