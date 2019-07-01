Göreme beldesi ve Çavuşin köyündeki arazilerden sabahın erken saatlerinde havalanarak, peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadiler üzerinde uçan ve bölgeyi ziyaret eden turistlere sunulan en önemli aktivitelerden olan balon turları, dün ve bugün olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Meteoroloji tahminlerine göre, balon turları yarından itibaren yeniden düzenlenebilecek.

Yılda yaklaşık 300 gün uçuş yapılabilen bölgede balon turları, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) Nevşehir Koordinatörlüğünün değerlendirmesi sonucu hava şartlarının elverişli olması durumunda verilen izinle yapılabiliyor.

Meteorolojiden kuvvetli rüzgar uyarısı

Öte yandan meteoroloji Malatya, Elazığ, Bingöl, Adıyaman ve Tunceli için kuvvetli rüzgar uyarısı yaptı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, söz konusu illerde havanın az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor.

Bölge genelinde sıcaklıkların 2-4 derece azalacağı öngörülürken rüzgarın ise kuzeyli yönlerden orta, yer yer kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.

Vatandaşların, kuvvetli rüzgar nedeniyle meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısında bulunuldu.

Kaynak: AA