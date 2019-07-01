Türkiye

"Ergenekon" davasında karar

01 Temmuz 2019 Pazartesi 11:19 - Son Güncelleme 01 Temmuz 2019 Pazartesi 14:55

Daha önce verilen beraat, görevsizlik ve düşme kararları sonrasında 235 sanık yönünden devam eden "Ergenekon" davasında, nihai karar açıklandı. Tüm sanıklar "silahlı örgüt kurmak yönetmek, üyelik, yardım ve yataklık" suçundan beraat etti.

İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki onuncu duruşmanın öğleden sonraki oturumunda karar açıklandı. Sırasıyla söz alan tutuksuz sanıklar, savcılık mütalaasına uyularak beraat kararı verilmesini istedi. Tutuklu sanıklar da beraat talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, tüm sanıkların "silahlı örgüt kurmak yönetmek, üyelik, yardım ve yataklık" suçundan beraatine karar verildi. Ergenekon Davasında karar çıktı. Tutuklu sanıklar Osman Yıldırım, Erhan Timuroğlu ve İsmail Sağır müebbet hapisle cezalandırıldı. Detayları @trthaber muhabiri Ahmet Akgül aktardı.https://t.co/VnEmBjTycG pic.twitter.com/GNyT4UySqN — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 1, 2019

Arslan'a ağırlaştırılmış müebbet hapis Ergenekon davasının tutuklu sanığı Alparslan Arslan, "Anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. 3 sanığa müebbet hapis Ergenekon davasının tutuklu sanıkları Osman Yıldırım, Erhan Timuroğlu ve İsmail Sağır, "Anayasayı ihlal" suçundan müebbet hapisle cezalandırıldı. Yargıtay 21 Nisan 2016 tarihinde yerel mahkemenin mahkumiyet kararlarını bozmuştu. İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi de, 21 Haziran 2017 tarihli duruşmada, Danıştay saldırısıyla Ergenekon davasının ayrılmasına hükmetmişti. Kaynak: TRT Haber, AA

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