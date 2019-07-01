Malatya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılan kadın sanık hakkındaki gerekçeli kararda, sanığın "kullanmadım" dediği ByLock programını yoğun şekilde kullandığı ve "katalog evlilikler" ile örgüt evlerinin deşifresinin önlenmesi için talimatlar verdiği belirtildi.

Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesince "terör örgütüne üye olmak" suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılan Nebahat G. hakkındaki gerekçeli karar açıklandı.

Sanık savunması, tanık beyanları, delil değerlendirmesi gibi bölümlerin yer aldığı gerekçeli kararda, FETÖ/PDY'nin amacı, stratejisi, yapılanması, işleyişi ve faaliyetleri hakkında ayrıntılara yer verildi.

Kararda, sanığın FETÖ/PDY ile bağlantısı bulunduğu gerekçesiyle hakkında soruşturmaya başlandığı ve 15 Temmuz sürecinden sonra "gaybubet evi" adı verilen örgütün saklanma yerinde, adli süreç yönünden aynı konumda olan eşiyle yakalandığı ve gizli haberleşme programı ByLock'u kullandığı belirtildi.

Sanığın örgüt içinde önemli pozisyonda yer aldığı kaydedilen gerekçeli kararda, Nebahat G'nin Bank Asya'da ilgili çağrı tarihlerinden sonra dikkati çekici mahiyet ve miktarda işlemleri olduğunun görüldüğü ifade edildi.

Gerekçeli kararda tanık beyanlarına da yer verildi. İfadesinde sanık Nebahat G. ile ByLock üzerinden bağlantı kurduğunu belirten bir tanık, şu bilgileri verdi:

"Sanık, Muş'ta üniversite öğrenci evlerinden sorumlu eğitim danışmanı olarak görev yapıyordu ve ByLock üzerinden bize üniversite öğrencileriyle ilgili bilgi ve talimatlar veriyordu. Ben de öğrenci evlerinden birkaçının sorumlusuydum. Sanık bize ByLock üzerinden öğrenci evlerinde kitap okutma ve ev takibi ile ilgili talimatlar veriyordu. Bana ByLock yükleyen şahıs sanık Nebahat'tir. Yine bana ByLock yüklenen telefonu veren de sanık Nebahat'tir. Sanığın ByLock kullandığını biliyorum. Bu konuda da zaten şahıs ile görüşmelerim vardır."

"Temizleme programı bu, kurun"

Kararda, sanığın 2009-2015 yılları arasında FETÖ iltisakı sebebiyle kapatılan kurumlarda görev yaptığı, etkin ve önemli bir konumda yer aldığı ve "Kübra" kod ismini kullandığı belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı:

"Sanık, ByLock programını kullanmadığını iddia etmiş ise de tespit edilen mesajlaşma içeriklerinde başka bir kullanıcıya 'kardeşlerde sıkıntı yok de mi ablam hizmete dair bir şeyler. Bir an önce oradaki kızları bir şekilde yönlendirsek', 'Tanıdık birinin üzerine hatlarınızı alın', 'Temizleme programı bu, kurun', 'Bamteli aboneliği çok önemli arkadaşlar, herkesin telefonu var. Abone yapalım YouTube'den ve yaptıralım' şeklinde örgütün deşifresinin önüne geçmek için tedbir ve talimat mesajları attığı anlaşılmıştır. Sanığın ayrıca ByLock'tan aile içi konuşmaların yer aldığı mesajlar gönderdiği belirlenmiştir."

"Örgütün güvendiği kişilerden olduğu anlaşılmıştır"

Sanığın ByLock yazışmalarına yer verilen kararda, şunlar kaydedildi:

"Başka bir ByLock kullanıcısı sanığa, 'Hocam evleri düzenlediniz mi, ehli dünya evi süsü verebildiniz mi, tv bence konulabilir, h. efendiyi izlemek için koyalım, zamanla, maddi imkan olunca diğer evlere de alıp koyabiliriz denilebilir bence. Yani ehli dünya evi olup da tv olmayan ev çok azdır, diğer evlerde yok mu? Olan yerlerden getirilip o evlere konulsa bence daha iyi olur, artık duruma göre bakın. Hocam Bilal bey ByLock'u açabilir mi, hocam hayırlı günler, Ayşe ablaya bir iletirseniz ByLock'u kapalıysa bir açsa, Bahattin abi mesaj atmış aciliyeti varmış' şeklinde örgütün deşifre olmasının önüne geçilmesi için alınacak önlemler, örgüt elebaşının video vaazlarının izlenmesi hususlarını konuşmuştur. Bir konuşmada 'bir tane hafıza kartı şeklinde usb alırsanız onu çift trucrepleyip bütün formatları onun içine atacağız. O flashta Malatya'da kalacak, yani sizin. Genelciler, BTM'ler (bölge talebi mesulü) hiçbirinde flash bilgisayar vs olmayacak' şeklinde mesaj atıldığı, bu mesajdan sanığın genelci ve BTM olarak örgütsel konumu belirlenen kişilerin üzerinde yer aldığı ve örgütün güvendiği kişilerden olduğu anlaşılmıştır."

İzdivaç işleriyle ilgilenmiş

Kararda sanığın, örgüt içinde izdivaç işleriyle de ilgilendiği aktarılarak, şöyle devam edildi:

"Başka bir mesajda 'hocam izdivaç ile alakalı yarın müsaitseniz görüşebiliriz, bizim arkadaş da yaşı biraz sıkıntı etti, bir diğer bacı ile alakalı o arkadaşla görüşmedik, yarın ben o arkadaşla görüşeyim size bilgi veririm inşallah', 'Hocam sizin Nezahat Hanım ile ilgili düşündüğünüz arkadaş olumsuz kanaat belirtti, Sultan Hanım ile ilgili de arkadaş yaş meselesine takıldı' şeklinde mesajlar bulunduğu, bu mesajlardan sanığın örgütün izdivaç işleri ile ilgilendiğinin anlaşıldığı, başka bir mesajda ise 'tictoc falan da olabilir bir arkadaşınız alttaki elemanın telefonuna indirsin. Uygulama paylaş ile size atsın' şeklinde örgütün gizli haberleşme programını değiştirme talimatının gönderildiği, bu yönüyle sanığın ByLock kullanmadığı yönündeki savunmasının cezadan kurtulmaya yönelik olduğu değerlendirilerek itibar edilmemiştir."

Dosya kapsamında sanığın ByLock'u iki ayrı hesap üzerinden yoğun şekilde kullandığı belirtilen kararda, "Yazışma içeriklerinden de örgütün katalog evlilik, örgüt evlerinin deşifresinin önlenmesi çalışmaları yürüttüğü, bu yönüyle örgüt içerisinde aktif ve önemli bir konumda olduğu, örgüt elebaşının talimatı doğrultusunda Bank Asya'da hesap açıp altın yatırdığı, örgüte ait kurumlarda çalışıp örgüt içi tayin gördüğü ve kod isim kullandığı anlaşılmış, bu haliyle örgütün gayesini bilerek ve benimseyerek bu örgüte girip, örgüte katılmayı, bağlanmayı ve hiyerarşik gücün emrine girmeyi kabul ettiği anlaşılan sanığın, silahlı terör örgütüne üye olma suçunu işlediği sabit görülmüş ve üzerine atılı bu suçtan cezalandırılması gerekmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA