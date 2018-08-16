  • 16 AĞUSTOS 2018, PERŞEMBE

TRT Haber

  • DOLAR 5.849
    EURO 6.703
  • BIST 90262.95
    ALTIN 222.584
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Staj ücretine devlet katkısı üç eğitim yılı uzatıldı

Staj ücretine devlet katkısı üç eğitim yılı uzatıldı

Aday çırak ve çıraklar ile işletmelerde mesleki eğitim gören, staj ve tamamlayıcı eğitime devam eden öğrencilerin ücretlerine yapılan devlet katkısı 3 eğitim yılı uzatıldı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Staj ücretine devlet katkısı üç eğitim yılı uzatıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, aday çırak ve çıraklar ile işletmelerde mesleki eğitim gören, staj ve tamamlayıcı eğitime devam eden öğrencilerin ücretlerine yapılan devlet katkısı ödemelerinin süresinin uzatılması kararlaştırıldı.

Buna göre, işletmelerde mesleki eğitim gören, staj veya tamamlayıcı eğitime devam eden öğrencilere ödenebilecek en az ücretin 20'den az personel çalıştıran işletmeler için üçte ikisinin, 20 ve üzerinde personel çalıştıran işletmeler için üçte birinin İşsizlik Sigortası Kanunu'nda belirtilen tutarının devlet katkısı olarak ödenmesine ilişkin süre 2018-2019 eğitim öğretim yılından itibaren üç eğitim ve öğretim yılı uzatıldı.

Kaynak: AA 

Etiketler: staj, Devlet, katkı
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER