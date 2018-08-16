Şırnak'ta terör operasyonu: 31 gözaltı

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, il merkezi, Cizre, Silopi ve İdil ilçelerinde terör örgütü PKK/KCK aparatı YPS içinde kurye, milis, işbirlikçi olarak KCK/TY yapılanması içinde faaliyetler yürüten, sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yapan kişilerin yakalanması, eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmesi amacıyla 34 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 31 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların adreslerinde ve üst aramalarında, örgüte müzahir doküman ile dijital materyaller ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Adreslerinde bulunamayan 6 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Kars'ta 1 terörist daha etkisiz hale getirildi

Kars'ın Kağızman ilçesinde, dün 2 teröristin etkisiz hale getirildiği terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 1 teröristin daha etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, güvenlik güçlerince Kağızman ilçesi Çemçe kırsalı Hisli Mağara bölgesindeki terörle mücadele kapsamında yapılan operasyonda 1 teröristin daha etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada, "Güvenlik güçlerimizce bölgede yapılan arama tarama faaliyetlerinde bölücü terör örgüt mensubu ile sıcak temas sağlanmış ve bir terörist daha etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede yapılan arama tarama faaliyetlerinde sığınaklarda ele geçirilen yaşam malzemeleri imha edilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Terörle mücadelenin devam edileceği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Terörle mücadelemiz vatandaşlarımızın emniyet ve huzuru ile asayişin temin ve muhafazasını sağlamak için sorumluluk sahasında son BTÖ mensubu etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecektir."

Kağızman ilçesi Çemçe kırsalı Hisli Mağara bölgesinde dün yapılan iç güvenlik operasyonları kapsamında İnsansız Hava Aracı (İHA) takibi sonucu tespit edilen 2 terörist düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirilmişti.

Kaynak: AA