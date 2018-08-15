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Yangında devrilen duvar otomobili kullanılamaz hale getirdi

İstanbul Fatih'te yangın çıkan metruk binanın duvarının devrilmesi üzerine park halindeki bir otomobil kullanılamaz hale geldi.

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Yangında devrilen duvar otomobili kullanılamaz hale getirdi

İstanbul Fatih Hoca Gıyaseddin Mahallesi'nde 3 katlı metruk binada yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, binada kimsenin olup olmadığını araştırdı. Binada kimsenin olmadığı anlaşılırken, yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Üstüne duvar devrilen otomobil kullanılamaz hale geldi

Bu arada, binanın önünde park halindeki otomobil yangın nedeniyle devrilen duvarın altında kaldı.

Ağır hasar meydana gelen araç, kullanılamaz hale geldi.

Yangını madde bağımlılarının çıkarttığı iddia edildi.

Kaynak: AA

Etiketler: yangın, İstanbul, fatih
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