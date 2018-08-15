Kırmızı listede aranan terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Milli İstihbarat Başkanlığı'nın (MİB) Sincar'daki operasyonunda kırmızı listedeki "KCK Sincar sorumlusu" Mam Zeki Şengali kod adlı İsmail Özden etkisiz hale getirildi.
Operasyonla etkisiz hale getirilen PKK/KCK Yürütme Konseyi Üyesi İsmail Özden yurt dışında etkisiz hale getirilen kırmızı listedeki ilk terörist oldu.
Operasyona Şehidin adı verildi
Sınır ötesine düzenlenen operasyona Hakkari'de PKK'lı teröristlerce şehit edilen 11 aylık Bedirhan Mustafa Karakaya'nın adı verildi.
Kaynak: AA