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Konut fiyatlarında indirim çalışmasında sona gelindi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, konut kredisinde faiz indirimi için çalışma başlatıldığını açıkladı. Haber hem sektörü hem de ev sahibi olmak isteyenleri sevindirdi.

16 Ağustos 2018 Perşembe 00:22





