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Konut fiyatlarında indirim çalışmasında sona gelindi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, konut kredisinde faiz indirimi için çalışma başlatıldığını açıkladı. Haber hem sektörü hem de ev sahibi olmak isteyenleri sevindirdi.

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Bankalar faizi, inşaat firmaları konut fiyatlarını düşürdü. Çift yönlü kampanya piyasada karşılığını buldu. Mayıs ayında 55 bin konut satıldı. 

Piyasaları hareketlendirecek haber Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan geldi. Kurum, konut kredisinde yeni faiz indirimi için çalışma başlatıldığını söyledi.

Uygun faizli kampanyalar için yürütülen çalışmada sona yaklaşıldı. Bir kaç gün içinde konut kredisi indirim kampanyası hakkında merak edilenler kamuoyuyla paylaşılacak. 

Konut kredisi indirim kampanyası, sektörde beklentileri de arttırdı. Sektör temsilcileri faiz oranı beklentilerini de açıkladı. 

İzmir İnşaat Müteahhitleri Derneği Başkanı İslam Yıldırım, konut kredi faiz oranlarının günümüzde 1,60-1,70 hatta 1,80'lere çıktığı dönemlerde yüzde 1'in altına, veya yüzde 1'lerde durmasının sektörü büyük bir harekete geçireceğini söyledi.

Kaynak: TRT Haber

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