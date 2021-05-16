Kocaeli’de yaşayan Doç. Dr. Levent Atalı'nın spor her şeyi. Eşi ve çocukları da sporcu olan eski milli buz hokeyi sporcusu Atalı’nın bir müzeyi dolduracak kadar koleksiyonu var.

Atalı ailesi, yıllar içinde sporla ilgili rozetler, milli piyangolar, madalyalar, önemli spor organizasyonlarının basılı evraklarını biriktirdi ve 20 yılda 15 bin parçalık bir koleksiyona sahip oldu.

"3 oda 1 müze"li ev

Şirinlerden, çizgi karakterlere, spor ile alakalı anahtarlıklardan oyuncaklara kadar birçok objenin bulunduğu koleksiyon, Atalı ailesinin müzeye çevirdikleri evlerinde sergileniyor.

Doç. Dr. Levent Atalı evi ile ilgili sorulara da 3 oda 1 müze cevabı veriyor.



