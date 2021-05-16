Arnavutköy, Yeşilbayır Mahallesi Hadımköy yolunda Y.B'nin kullandığı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu, yol kenarındaki akaryakıt istasyonuna girdi.

Burada pompaya çarparak durabilen aracın alev almaya başlaması üzerine, akaryakıt istasyonu çalışanları yangın tüpüyle müdahale etti.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Y.B. ile araçta bulunan bir kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmasının ardından otomobil olay yerinden kaldırıldı.