Haber Giriş: 16 Mayıs 2021 Pazar 17:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Giresun'da baltalı saldırı: 1 ölü, 3 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Giresun'un Bulancak ilçesinde annesini baltayla öldüren, kardeşini ve 2 polis memurunu ise yaralayan şüpheli, polis tarafından etkisiz hale getirildi.
Bulancak ilçesinin Güzelyalı Mahallesi'nde yaşayan T.A, henüz belirlenemeyen nedenle annesi Şükriye A'yı baltayla öldürdü.
T.A. daha sonra baltayla saldırdığı kardeşi H.A'yı vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.
İhbar üzerine bölgeye gelen emniyet güçlerine de saldıran zanlı, 2 polis memurunun yaralanmasına neden oldu.
T.A, bu sırada yaralı polis memurlarından birisinin açtığı ateş sonucu vurularak hayatını kaybetti.
Yaralılar, Bulancak Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
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