Dilovası IMES Organize Sanayi Bölgesinde, suni çim ve spor malzemeleri üretimi yapan fabrikada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu yangın söndürüldü. Yangın fabrikada hasara yol açtı.

[Fotoğraf: AA]

Öte yandan 22 Haziran'da da yangın çıkan fabrikada hasar meydana gelmişti.