Ankara'da kent genelinde elektrik hatları yenilenecek. 10 Ağustos-8 Kasım tarihlerinde yapılacak çalışmalar nedeniyle şehrin birçok noktasında altyapı ve kazı çalışmaları yapılacak. Kullanım ömrünü tamamlayan enerji hatları yer altına alınacak, eski trafolar yenilenecek.

Cadde ve sokaklardaki tehlike yaratma ihtimali bulunan elektrik direkleri yerine yüksek korumalı galvaniz direkler konulacak. Böylece gerilim düşümünden kaynaklanan arıza ve kesintilerin önüne geçilecek.

Yenileme ile şehir hastanelerinin enerji talepleri de karşılanmış olacak.