Çeşme'de Kurban Bayramı tatilinde, arife gününde başlayan yoğunluk bayramın 2. gününde zirveye ulaşmıştı. Bayram öncesi hafta sonlarında 650 bine ulaşan nüfus yoğunluğunun, bayramın ikinci gününden itibaren 1 milyonu aşması korkutan görüntülere sebep olmuştu.

Koronavirüs salgınına rağmen vatandaşların sosyal mesafe kuralına uymaması tedbirlerin artırılmasına neden oldu.

[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Plajlar ve sokaklarda denetim

Özellikle vatandaşların denize girmek için sıklıkla tercih ettiği Ilıca Plajı'nda Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri denetimleri aksatmadı. Ekipler, hem yürüyüş yolunda hem de plajda denetimler yaparken, vatandaşların kurallara uymaları yönünde uyarı yaptı.

Öte yandan Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çeşme ve Alaçatı otoyol girişleri ile eski İzmir yolu Çeşme girişinde 24 saat kesintisiz denetimlerini de sürdürdü. Denetimlerin özellikle hafta sonu boyunca aksatmadan sürdürüleceği açıklandı.