Haber Giriş: Kaynak: AA
Bingöl'de teröristlere ait el yapımı patlayıcı ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Bingöl kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi bulundu.
Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Yayladere ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi.
Ekiplerce yapılan aramada, araziye gömülü el yapımı patlayıcı, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
Etiketler: bingöl yayladere el yapımı patlayıcı operasyonSon Güncelleme: 8 Ağustos 2020 Cumartesi 17:25
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