Milas ilçesine bağlı Selimiye köyündeki zeytinlik alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Zeytinlik arazideki yangın, rüzgarın etkisiyle ormanlık bölgeye sıçradı. Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı helikopter ve arazözler ile orman işçileri bölgeye sevk edildi.

[Fotoğraf: AA]

Marmaris, Fethiye, Nazilli ve Denizli'de konuşlu yangın söndürme helikopterlerinin de bölgeye sevk edildiği belirtildi.

Yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahale sürüyor.