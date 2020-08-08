İlçe merkezinde salgınla mücadele kapsamında oyun parkları, belediye ekiplerince çadırla üzeri örtüldü.

Yine bu kapsamda oyun parklarının yanındaki kamelyalar da vatandaşların kullanımına kapatıldı.

[Fotoğraf: AA]

Yetkililer, salgının ortak kullanım alanlarından yayıldığını belirterek, alınan tedbirlere uyulması çağrısında bulundu.