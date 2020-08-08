Haber Giriş: Kaynak: AA
Konya'da salgın tedbirleri kapsamında oyun parkları çadırla kapatıldı
[Fotoğraf: AA]
Konya'nın Karapınar ilçesinde COVID-19 salgınıyla mücadele kapsamında ilçe merkezindeki oyun parkları kapatıldı.
İlçe merkezinde salgınla mücadele kapsamında oyun parkları, belediye ekiplerince çadırla üzeri örtüldü.
Yine bu kapsamda oyun parklarının yanındaki kamelyalar da vatandaşların kullanımına kapatıldı.
[Fotoğraf: AA]
Yetkililer, salgının ortak kullanım alanlarından yayıldığını belirterek, alınan tedbirlere uyulması çağrısında bulundu.
Etiketler: konya haber koronavirüs tedbirleriSon Güncelleme: 8 Ağustos 2020 Cumartesi 16:06
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