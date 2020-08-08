Türkiye genelinde ekiplerin COVID-19 denetimi kararlılıkla sürüyor.

Bodrum Hıfzıssıhha Meclisi kararına göre, kolluk birimlerince yapılan denetimlerde, kafe ruhsatı alarak çalışan bazı işletmelerde, temizlik, maske, fiziki mesafe gibi COVID-19 tedbirlerine uyulmadığı görüldü.

Harekete geçen ekipler, denetimlerde kurallara uymadıkları tespit edilen ve yapılan uyarıları dikkate almadan faaliyetlerine devam eden, bar ve diskotek gibi işletilen 10 işletmeyi mühürledi.