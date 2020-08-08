Haber Giriş: Kaynak: AA
Bodrum'da tedbirlere uymayan 10 işletme mühürlendi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yeni tip koronavirüs tedbirlerine uymadığı belirlenen 10 işletme mühürlendi.
Türkiye genelinde ekiplerin COVID-19 denetimi kararlılıkla sürüyor.
Bodrum Hıfzıssıhha Meclisi kararına göre, kolluk birimlerince yapılan denetimlerde, kafe ruhsatı alarak çalışan bazı işletmelerde, temizlik, maske, fiziki mesafe gibi COVID-19 tedbirlerine uyulmadığı görüldü.
Harekete geçen ekipler, denetimlerde kurallara uymadıkları tespit edilen ve yapılan uyarıları dikkate almadan faaliyetlerine devam eden, bar ve diskotek gibi işletilen 10 işletmeyi mühürledi.
Etiketler: Muğla Bodrum koronavirüs tedbirleri muğla haberSon Güncelleme: 8 Ağustos 2020 Cumartesi 15:31
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