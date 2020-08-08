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Şanlıurfa'da tedbirlere uymayan 19 kişiye para cezası
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina kurallarına uymayan 19 kişiye 59 bin 850 lira ceza uygulandı.
Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde COVID-19 tedbirlerine yönelik denetimler sürüyor.
Polis, jandarma ve sağlık personelinden oluşan ekipler, karantina kararlarının uygulandığı 1506 haneye ziyarette bulunarak, hastaların ihtiyaçlarını ve izolasyon kurallarına uyup uymadıklarını kontrol etti.
Ekipler, vatandaşlara ilaçlarını aksatmadan kullanmaları, evlerinden çıkmamaları ve evlerine kimseyi kabul etmemeleri konusunda uyarılarda bulundu.
İkametgahlarında bulunmadıkları belirlenen karantinadaki 19 kişi evlerine çağrılarak 59 bin 850 lira ceza uygulandı.
Etiketler: şanlıurfa haber şanlıurfa koronavirüs tedbirleriSon Güncelleme: 8 Ağustos 2020 Cumartesi 14:22
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