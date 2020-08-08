Haber Giriş: Kaynak: AA
Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 9 sığınmacı kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
Muğla'da Yunan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk kara sularına itilen 9 sığınmacı kurtarıldı.
Bodrum açıklarında, Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki sığınmacıların yardım istemesi üzerine, bölgeye Türk Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.
Kurtarılan 9 kişi, sahil güvenlik botuna alınarak karaya çıkarıldı.
Limana getirilen sığınmacılar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Etiketler: muğla haber yunan güçleriSon Güncelleme: 8 Ağustos 2020 Cumartesi 13:42
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