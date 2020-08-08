Haber Giriş: Kaynak: AA
Hakkari'de arı istilası esnafa kepenk kapattırdı
[Fotoğraf: AA]
Hakkari'de bir dükkanın tabelasına konan bal arıları nedeniyle çevre esnafından bazıları iş yerlerini kapatmak zorunda kaldı.
Hakkari'de, bir iş yerinin tabelasına konan arılar, esnafa ve vatandaşlara zor anlar yaşattı.
Kentin en işlek yerlerinden Cumhuriyet Caddesi'ndeki bir dükkanın tabelasına konan bal arıları, sayıca artınca çevredeki esnaf iş yerlerini kapatmak zorunda kaldı.
Özel kıyafet giyerek fırça ve şekerli suyla arıları toplamaya çalışan Şahin Aydın, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından arıları kovana almayı başardı.
[Fotoğraf: AA]
Arıların bölgeden uzaklaştırılmasının ardından iş yerleri tekrar açıldı.
Aydın, gazetecilere yaptığı açıklamada, yollarını şaşırarak tabelaya konan arıları topladığını ve evine götüreceğini söyledi.
Etiketler: hakkari haber arı istilasıSon Güncelleme: 8 Ağustos 2020 Cumartesi 12:46
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