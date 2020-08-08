l Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç, yaptığı yazılı açıklamada, geçtiğimiz günlerde hizmete giren Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinin yeni poliklinik binasının ardından şimdi de Salıpazarı Devlet Hastanesinin hizmete açılacağını belirtti.

Sağlık Bakanlığının Samsun'daki yatırımlarına pandemi döneminde de hız kesmeden devam ettiğine işaret eden Oruç, "Hastane olarak kullanımı için 2003 yılında Sağlık Bakanlığına devredilmeden önce otel olarak inşa edilen Salıpazarı Devlet Hastanemizin eski binası, hem hastane olarak inşa edilmemesi hem de artık ekonomik ömrünü tamamlamış olması nedeniyle insanlarımıza daha kaliteli sağlık hizmeti sunmamız için gerekli fiziki koşulları oluşturmamıza engel olacak nitelikteydi. Yeni hastane binamızla artık Salıpazarlı hemşehrilerimiz ve hastanemizden hizmet alan bölge insanları daha modern koşullarda sağlık hizmeti alma imkanına kavuşmuş olacak." ifadelerini kullandı.

Oruç, 11 bin 822 metrekare alanda inşa edilen yeni hastane binasında eski binada bulunmayan doğum servisi, ameliyathane, yoğun bakım, diyaliz ve palyatif bakım ünitelerinin de yer alacağı anlattı.

Hizmete girecek yeni bölümler sayesinde Çarşamba Devlet Hastanesinin hasta yükünün de azalacağına dikkati çeken Oruç, Salıpazarı ve çevre bölgelerde yaşayan hastaların ilçelerinden ayrılmadan ihtiyaçlarını giderebileceğini vurguladı.

Yaklaşık 20 milyon liralık yatırımla tamamlanan Salıpazarı Devlet Hastanesinin 25 nitelikli odaya sahip olduğunu, ihtiyaç duyulduğunda yatak sayısının 40'a yükseltilebilecek şekilde düzenlendiğini aktaran Oruç, şunları kaydetti:

"Tek serviste verilen yataklı servis hizmetlerimiz ise yeni binamızda dahiliye, çocuk, kadın doğum ve cerrahi olmak üzere 4 ayrı serviste hizmet verecek. 70 kişilik konferans salonu, gebe okulu ve 100 araçlık otoparkı da bünyesinde bulunduran yeni hastanemiz, zemin ve çatı kat dahil 6 katlı yeni binasında modern ve konforlu alanlarda hizmet verecek. Tüm bu özellikleri dikkate alındığında yeni hastanemizin Salıpazarı ilçemizin 50 yıllık sağlık ihtiyacını karşılar nitelikte olacağını rahatlıkla söyleyebiliriz. Yeni hastanemizin tüm Salıpazarlılara ve bölge insanına hayırlı olmasını diliyorum."