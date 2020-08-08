Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Büyükçiftlik beldesinde yaşayan Şahin Yanık ve ailesi, kira evinde kalıyorlardı. Şahin Yanık, kiradan kurtulmak ve kendilerine ait bir ev inşa etmek için, bankadar bir buçuk ay önce 35 bin lira kredi çekti. Kredinin 20 bin lirası ile evinin temelini attı. Geriye kalan 15 bin lirayı kira evindeki sandıkta sakladı.

Yanık ailesinin tüm hayalleri, Kurban Bayramı arifesinde çıkan yangın ile yerle bir oldu. Kira evinde bilinmeyen sebeple çıkan yangın, 15 bin lira ile birlikte ailenin tüm eşyasını kül etti.

Yangın sırasında evde bulunan anne Behice Yanık ve engelli kızı Narin de, köylülerin yardımı ile son anda kurtarıldı.

Yangın mağduru baba Şahin Yanık, "O esnada biz çalışıyorduk, baktım küçük kızım koşarak geldi, dedi 'baba bizim ev yanıyor' koşarak geldim. Artık ev komple alevler içindeydi." diye konuştu.

Behice Yanık ve kızı Narin yaşadıkları korku dolu anları halen unutamıyor.

Yangın sonrası çaresiz kalan Yanık ailesi kendilerine uzanacak yardım elini bekliyor.