Haber Giriş: Kaynak: AA
Adıyaman'da 50 ev karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Adıyaman'da, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında 50 evde karantina uygulaması başlatıldı.
Adıyaman Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde yaşayan bazı vatandaşların COVID-19 test sonuçları pozitif çıktı.
Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca, salgınla mücadele çerçevesinde yeni kararlar alındı.
Bu kapsamda Bahçecik, Bahçelievler, Cumhuriyet, Fatih, Karapınar, Mehmet Akif, Örenli, Sıratut, Siteler, Sümerevler, Turgut Reis, Ulu Cami, Yavuz Selim, Yeşilyurt, Altınşehir, Barbaros, Hürriyet, Kayalık, Yeni ve Malazgirt Mahalleriyle Gümüşkaya köyündeki 50 evde karantina uygulanmasına karar verildi.
Etiketler: adıyaman haber adıyaman koronavirüs tedbirleriSon Güncelleme: 8 Ağustos 2020 Cumartesi 11:48
Son Haberler
- 11:58
- 11:46
- 11:37
- 11:34
- 11:39
Sıradaki Haber
Çevreyi kirleten 2 bini aşkın tesise 129 milyon lira ceza
Yükleniyor lütfen bekleyiniz