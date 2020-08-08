Haber Giriş: Kaynak: AA
Ankara'da sebze yüklü kamyonet devrildi: 2 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Polatlı'da pazar tezgahı kurmaya giden baba ile oğlu, içinde bulundukları kamyonetin lastiğinin patlayarak devrilmesi sonucu yaralandı.
Pazar esnafı Yunus Doğan ile oğlu Bilal Doğan ürünlerini Polatlı'da yarın kurulacak halk pazarında satmak için yola çıktı.
Baba Doğan'ın kullandığı kamyonet, sol arka lastiğinin Ankara-Eskişehir kara yolunda patlaması sonucu devrildi.
Kazada, baba ile oğlu yaralanırken kamyonetin kasasında yüklü olan sebzeler yola saçıldı.
[Fotoğraf: AA]
Olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı.
Kaza nedeniyle Ankara-Eskişehir yolunda trafikte aksamalar yaşandı.
Etiketler: ankara haber ankara polatlıSon Güncelleme: 8 Ağustos 2020 Cumartesi 17:18
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