Haber Giriş: Kaynak: AA
Kocaeli'de fabrika yangını
[Fotoğraf: AA]
Kocaeli'de, spor malzemesi üretilen bir fabrikada yangın çıktı. Fabrikada yangın çıktığı sırada üretim ve çalışan olmadığı öğrenildi.
Kocaeli'nin Dilovası ilçesindki İMES OSB'de spor malzemesi üreten bir fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekipleri çatıdaki yangını söndürürken, fabrika içindeki alevleri söndürme çalışması devam ediyor.
Fabrikada yangın çıktığı sırada üretim ve çalışan olmadığı öğrenildi.
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