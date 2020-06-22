Aniden bastıran şiddetli sağanak ve ardından gelen sel...

Felaketler çoğu zaman hazırlıksız yakalıyor. O anlarda ne yapılması gerektiğini bilmekse hayati önem taşıyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının arama kurtarma ekipleri, sel sırasında nasıl davranmak gerektiğini simülasyon ile öğreniyor.

AFAD Arama Kurtarma Teknisyeni İsmail Koçhan, "Kesinlikle suyun geldiği yöne doğru gitmeye çalışmayıp, akışa doğru ayaklarımı kaldırmadan sürüyerek bir an önce uzaklaşıp, kendimi yüksek güvenli bir yere almam gerekiyor" dedi.

Gerçeğe en yakın tecrübe sunulan Simülasyon Merkezinde farkındalık oluşturuluyor.