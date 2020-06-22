Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında Kartepe ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

Adreste yapılan aramada 127 kolide 1 milyon 270 bin gümrük kaçağı makaron bulundu.

Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.