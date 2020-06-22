İstanbul Valiliğinin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, İstanbul'da ve bölge genelinde (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya ve Yalova) sabah saatlerinden itibaren kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği bilgisi verildi.

Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Ayrıca, meteouyarı kodunun sarı olduğu belirtilen paylaşımda, "Hava durumu potansiyel tehlikelidir. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağan dışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır" denildi.

Sarı uyarı nedir?

Sarı, havada "potansiyel tehlike durumu"na işaret ediyor. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağan dışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli davranılması uyarısı yapılıyor.

Ankara

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 23 Haziran Salı günü sabah saatlerinden itibaren ilin kuzey ve batı ilçelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini açıkladı.

Belediye, açıklamada, "Sel, su baskını, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" sözlerine yer verdi.