İstanbul'daki kaza, TEM bağlantı yolu Güzeltepe mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, taksi sürücüsü Ertuğrul Ö., Tekirdağ Çorlu'dan aldığı Nilay Ş.,'yi İstanbul Havalimanı'na götürmek için yola çıktı. Okmeydanı'ndan TEM bağlantı yoluna giren taksi sürücüsü Ertuğrul Ö., direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Ertuğrul Ö.,'nün bariyere sürten otomobilin kontrolünü tekrar sağlayarak direksiyonu sola kırdığı sırada, arkadan gelen panelvanla çarpıştı.

Panelvan sürücüsü sola manevra yaparken, orta şeritte ilerleyen hafif ticari bir araç, sürücüsünün kontrolü kaybetmesiyle yandan panelvana vurdu.

Bariyerlere ok gibi saplandı

Zincirleme kazanın ardından kendi etrafında dönmeye başlayan taksi, bariyerlere saplandı.

Taksi sürücüsü Ertuğrul Ö., ile yolcu Nilay Ş., araç içinde sıkışırken, kazazedelerin yardımına ilk olarak diğer sürücüler koştu.

Araçtan dumanlar yükseldiğini gören sürücüler, alevleri büyümeden yangın tüpüyle söndürdü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, bariyerin çarpması sonucu sağ ayağı kırılan Nilay Ş.,'yi çıkarmak için çalışmalara başladı.

Yaklaşık 15 dakika süren çalışmaların ardından Nilay Ş., ile sürücü Ertuğrul Ö., sıkıştıkları yerden çıkarıldı. Yaralılar ambulanslarla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

"Hanımefendinin bacaklarında kırıklıklar var"

Kazazedelerin ilk yardımına koşan sürücülerden Sinan Temel, yangın tüpüyle dumana müdahale ettiğini belirterek, "Kağıthane yönüne gidiyordum. Baktım bir kalabalık gördüm, araçların durduğunu gördüm. Taksinin ters döndüğünü, biraz duman aldığını gördüm. Arabaya müdahale ettim. Sağ olsun diğer arkadaşlar arabalarından indiler, yardımcı oldular. Hanımefendiyi arabadan çıkartmak istedim, baktım yan kapısında eziklikler var. Hanımefendinin bacaklarında kırıklıklar var. Ailesiyle görüştüm. Sordular, 'durumu iyi' dedim" diye konuştu.

Kazaya karışan hafif ticari araç sürücüsü Yusuf Kuzu ise, "Panelvan taksiye vurdu. Taksi bariyere girdi. İçinde bayanla bir şoför vardı. Bayanın ayağı çok kötü oldu. Panelvan taksiye vurduktan sonra sola kırdı, benim arabaya vurdu" dedi.