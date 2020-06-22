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İzmir'de denize düşen köpeği Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı
İzmir'in Dikili ilçesinde denize düşen köpek, Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler tarafından kurtarıldı.
İzmir'de iskeleden denize düşerek kıyıdan uzaklaşan köpeği görenler, durumu Sahil Güvenlik ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine botla olay yerine giden ekipler, köpeği denizden çıkardı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı, yaptığı kurtarma operasyonunu Twitter hesabından "Denizde zor durumda kalan her can bize emanet. İzmir ili Dikili ilçesinde iskeleden denize düşerek açılan küçük dostumuz kurtarılmıştır" ifadeleriyle paylaştı.
Etiketler: Sahil Güvenlik Komutanlığı köpek kurtarma izmir dikiliSon Güncelleme: 22 Haziran 2020 Pazartesi 18:18
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