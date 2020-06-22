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Ankara'da yarın kuvvetli sağanak bekleniyor
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Ankara Büyükşehir Belediyesinin açıklamasına göre, yarın, şehrin kuzey ve batı ilçelerinde kuvvetli sağanak bekleniyor.
Ankara Büyükşehir Belediyesi, 23 Haziran Salı günü sabah saatlerinden itibaren ilin kuzey ve batı ilçelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini açıkladı.
Belediye, açıklamada, "Sel, su baskını, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" sözlerine yer verdi.
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