Ankara Büyükşehir Belediyesi, 23 Haziran Salı günü sabah saatlerinden itibaren ilin kuzey ve batı ilçelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini açıkladı.

Belediye, açıklamada, "Sel, su baskını, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" sözlerine yer verdi.