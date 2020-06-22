Haber Giriş: Kaynak: AA
İnegöl'de maske takmayan 14 kişiye para cezası
[Fotoğraf: AA]
Bursa'nın İnegöl ilçesinde yeni tip koronavirüsle (COVID-19) mücadele önlemlerine uymayıp sokağa maskesiz çıkan kişilere para cezası kesildi.
İçişleri Bakanlığı tarafından alınan karar doğrultusunda sokağa maskesiz çıkmama uygulamasıyla ilgili denetimlere başlandı.
İnegöl'de polis ekipleri, maskesiz sokağa çıkanlara 900'er lira ceza uyguladı.
Kurala uymayan 14 kişiye toplam 12 bin 600 lira ceza kesen ekipler, maskesini yanlış takan vatandaşları da bilgilendirdi.
Etiketler: para cezası koronavirüs İçişleri BakanlığıSon Güncelleme: 22 Haziran 2020 Pazartesi 17:47
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