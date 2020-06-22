Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, 18 Haziran'da Yüksekova ilçesi Gürkavak köyü Hanamir Yaylası'nda düzenlenen operasyonda teröristlerin kullandığı sığınak tespit edildi.

Yapılan aramada, toplam ağırlıkları 8 kilo 500 gram olan 5 el yapımı patlayıcı, 32 pil, antitank roketatar mühimmatı, 9 ateşleyici, 4 roket atar sevk fişeği, 15 metre infilaklı fitil, basma düzenekli ateşleme anahtarı, 4 elektrikli fünye ve 50 metre patlayıcı yapımında kullanılan elektrikli kablo ele geçirildi.

Patlayıcılar, olay yerinde imha edildi.