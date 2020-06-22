Haber Giriş: Kaynak: DHA
Selfie yapan kadın heykelinin elindeki telefon çalındı
[Fotoğraf: DHA]
Edirne'de Kunduracılar Çarşısı'ndaki, kucağında çocuğuyla selfie yapan kadın heykelinin elindeki alçıdan yapılan cep telefonu çalındı.
Edirne'de Kunduracılar Çarşısı'nda yapılan düzenleme çalışmaları kapsamında, çarşının farklı noktalarına heykeller yerleştirildi.
Bronz renge boyalı, alçıdan yapılan ve kucağında çocuğuyla selfie yapan kadın heykeli de çarşının girişine koyuldu. Ancak heykelin elindeki alçıdan cep telefonu kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce sökülerek çalındı.
Sabah iş yerlerini açmaya gelen esnaf, heykele zarar verildiğini görünce tepki gösterdi.
Keşan'da daha önce de şehrin çeşitli noktalarına olan dikiş diken terzi, Keşanlı Ali ve bisikletli heykellerine de zarar verilmişti.
Etiketler: Kunduracılar Çarşısı kadın heykeli bisikletli heykelSon Güncelleme: 22 Haziran 2020 Pazartesi 16:07
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