Haber Giriş: Kaynak: AA
Karadeniz'deki 4 il için sağanak ve dolu uyarısı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Karadeniz Bölgesi'ndeki Kastamonu, Sinop, Çorum ve Ordu için sağanak ve dolu uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bugün Kastamonu'nun güneyi, Çorum'un kuzeyi ile Sinop ve Ordu'nun iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli yağış ve dolunun etkili olacağı belirtildi.
Açıklamada, sel, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve doluya karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli davranması istendi.
Etiketler: karadeniz bölgesi sağanak ve dolu uyarısı meteorolojiSon Güncelleme: 22 Haziran 2020 Pazartesi 14:25
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