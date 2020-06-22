Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bugün Kastamonu'nun güneyi, Çorum'un kuzeyi ile Sinop ve Ordu'nun iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli yağış ve dolunun etkili olacağı belirtildi.

Açıklamada, sel, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve doluya karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli davranması istendi.