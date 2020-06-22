Haber Giriş: Kaynak: AA
İstanbul'da 'yeni normal' denetimleri sürüyor
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İstanbul Valiliğinin, 'yeni normal'e uyulması konusunda şehir genelindeki eş zamanlı denetimleri devam ediyor.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesaplarından denetimlere ilişkin paylaşımda bulundu.
Vali Yerlikaya, paylaşımında, "İstanbul'da 15-21 Haziran tarihleri arasında 'yeni normal' denetimleri kapsamında 26 bin 245 işletme denetlendi, 179 iş yerine cezai işlem uygulandı. Kurallara uyalım, uymayanları uyaralım." ifadesini kullandı.
Mesajının sonunda maske-mesafe-temizlik uyarısında bulunan Yerlikaya, ayrıca pandemi sürecinde sosyal mesafenin önemini içeren uyarıların yer aldığı animasyon paylaştı.
Etiketler: yeni normal İstanbul ali yerlikaya DenetimSon Güncelleme: 22 Haziran 2020 Pazartesi 14:14
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