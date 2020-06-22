Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'den (TUSAŞ) yapılan açıklamada, test uçuşu yapan Hürkuş uçağının saat 12.30 sıralarında Ankara Beypazarı bölgesinde kaza geçirdiği bildirildi.

Uçakta bulunan 2 pilotun sağlık durumlarının iyi olduğu ve kontrol amaçlı hastaneye sevk edildikleri belirtildi.

Olayla ilgili incelemelerin devam ettiği, kaza nedeninin yapılacak araştırma sonucunda belli olacağı kaydedildi.

Öte yandan kaza bilgisi üzerine bölgeye çok sayıda Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

"İnşallah bir daha böyle kazalar yaşanmaz"

Beypazarı Kaymakamı Temel Ayca ve Belediye Başkanı Tuncer Kaplan da bölgeye gitti.

Kaymakam Temel Ayca, pilotların sağlık durumunun iyi olduğunu, helikopter ambulansla hastaneye sevk edildiğini söyledi.

Belediye Başkanı Kaplan da eğitim uçağının Kırbaşı Mahallesi yakınlarındaki araziye düştüğünü ve pilotların sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, "Pilotlarımıza geçmiş olsun. İnşallah bir daha böyle kazalar yaşanmaz." dedi.