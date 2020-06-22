İçişleri Bakanlığı talimat verdi, maske takma zorunluluğuna uymayanlar, 3 gün süreyle uyarılıp bilgilendirildi. 22 Haziran Pazartesi yani bugün itibarıyla, bu kuralı ihlal edenlere 900 lira para cezası kesilecek.

Yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirlerinden maske kullanımı zorunluluğuna ilişkin 81 il valiliğine 18 Haziran'da talimat gönderen Bakanlık, 22 Haziran Pazartesi gününe kadar bu kuralı ihlal edenlerin uyarılıp bilgilendirilmesini istemişti.

Bugünden itibaren ise kurala uymayana 900 lira idari para cezası uygulanacak.

Bu kapsamda, kolluk kuvvetleri 4 gün boyunca ülke genelinde yaptıkları denetimlerde maske takmayanları uyarıp bilgilendirdi.

[Grafik: Hafize Yurt]

Maske kullanmama cezası ne kadar?

Maske kullanım kurallarına aykırı hareket edenlere bugünden itibaren ülke genelinde uygulama birliği olacak şekilde Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca 900 lira idari para cezası uygulanacak.

Bakanlık, valiler tarafından gerekli planlamaların yapılmasını, uygulamada herhangi bir aksaklığın yaşanmamasını istedi.

Hangi illerde maske takmak zorunlu?

Maskenin, 48 ilde hayatın tüm alanlarında, 33 ilde ise alışveriş merkezi, market, restoran, kafe ve kuaför gibi insanların toplu halde bulunduğu iş yerlerinde takılması zorunluluğu bulunuyor.

İşte maske takmanın zorunlu olduğu 48 il:

Adıyaman, Afyonkarahisar, Amasya, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bolu, Burdur, Denizli, Düzce, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Iğdır, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Osmaniye, Sakarya, Siirt, Sivas, Şırnak, Tunceli, Uşak, Zonguldak, Diyarbakır, Erzurum, Kayseri, Rize, Şanlıurfa, Bitlis, Yalova, Ankara, İstanbul, Bursa ve Tokat.