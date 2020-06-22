Koronavirüs salgınında normalleşme süreci ile vaka sayılarında artışlar yaşandı.

Bu durumun önüne geçmek adına İçişleri Bakanlığı birçok ilde maskesiz sokağa çıkmayı yasakladığını duyurdu.

Maskesiz dolaştılar

Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde çok sayıda kişinin maske takmadan dolaştığı görüldü.

Caddede dolaşan bazı vatandaşlar ise maskelerini koluna veya çantasına taktı.

"Nefes almakta zorlanıyorum"

İstiklal Caddesi'nde yürüyüş yapan bir vatandaş, "Maske ile nefes almakta zorlanıyorum. O yüzden çıkardım. Normalde takıyorum" dedi.