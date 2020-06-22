Haber Giriş: Kaynak: AA
Durdurulan araçtan 1,5 kilogram uyuşturucu çıktı
[Fotoğraf: AA]
Osmangazi Köprüsü'nde uygulama yapan polis ekiplerinin durdurduğu araçta 1 kilo 538 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.
Yalova Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Osmangazi Köprüsü'ndeki uygulama noktasında bir otomobil durdurdu.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince narkotik dedektör köpekleri de kullanılarak yapılan aramalarda, aracın bagaj bölümüne saklanmış 1 kilo 538 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Otomobilde bulunun 2 kişi gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imalatı ve ticareti" suçundan tutuklandı.
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